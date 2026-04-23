Кондитерская компания «Фабрика Ульянова» откроет кафе с полезными десертами

В городе Химки на Ленинском проспекте, дом 23А, находится производство кондитерской компании «Фабрика Ульянова». Здесь создают шоколад и конфеты, сыродавленные масла и варенье только из натуральных ингредиентов. Компания успешно работает на рынке уже пять лет.

Основательница компании Лада Ульянова вместе с сыном Вадимом рассказала о ключевых особенностях продукции: «Мы вместе с сыном Вадимом являемся основателями компании. Он сторонник правильного питания, я его тоже поддерживаю в этом. Состав нашего шоколада включает только нерафинированные продукты: какао-масло и кокосовый сахар».

Ассортимент «Фабрики Ульянова» порадует даже самых искушенных гурманов. Среди новинок можно найти шоколад со вкусом супа том-ям, а также плитки с добавлением миндаля и кешью. Продукция компании подходит людям с непереносимостью лактозы или вегетарианцам.

За последний год компания столкнулась с трудностями — падение розничных продаж связано с непростой экономической обстановкой в стране. Однако коммерческий директор Юлия Бочарова нашла способ привлечь дополнительные точки сбыта.

«Мы хотим сместить акцент в сторону общепита. Сейчас разрабатываем концепцию кафе без кофе со здоровыми напитками и десертами», — отметила Юлия.

В кафе «Фабрика Ульянова» будет представлена продукция без сахара и кофеина, а также отдельная линейка напитков для детей. Открытие первой точки запланировано в центре Москвы, а в будущем кафе может появиться и в Химках.