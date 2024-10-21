Кондитерская фабрика в Егорьевске запустила новую производственную линию

Компания «Машины сладости» открыла новую линию по производству конфет «Машуля» в Егорьевске. Вскоре планируется расширить мощности через строительство нового производственного корпуса на соседнем участке, который предоставили по региональной программе «Земля за 1 рубль». Строительство планируют завершить в четвертом квартале 2025 года.

«В оснащение и запуск новой производственной линии было инвестировано более 180 миллионов рублей. В течение пяти лет компания планирует закончить строительство и ввести в эксплуатацию весь производственный комплекс. Общий объем инвестиций оценивается более чем в пять миллиардов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На фабрике уже создали 50 рабочих мест, а в процессе реализации проекта добавится еще 450. Компания также намерена привлекать студентов для прохождения практики. После завершения строительства «Машины сладости» смогут ежегодно выпускать более 300 тысяч тонн кондитерских изделий, 100 тысяч тонн мороженого и около семи тысяч тонн газированных напитков.

Здесь будут производить конфеты на основе суфле, нуги и мягкой карамели, разработанные по уникальной рецептуре, а также мороженое и напитки. По информации Министерства имущественных отношений Московской области, на территории комплекса площадью 36 гектаров запланировано возведение четырех производственных зданий.

Генеральный директор компании Игорь Рубцов сообщил, что после ухода международных компаний с российского рынка было принято решение расширить производство и ориентироваться на импортозамещение. Благодаря программе удалось получить участок площадью 28 гектаров, что позволило сконцентрировать все производственные и складские помещения на одной территории.