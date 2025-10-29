Кондитерская фабрика в Егорьевске нарастит мощности благодаря льготному кредиту

Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске подписала трехстороннее соглашение с Министерством сельского хозяйства России и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Предприятие получит льготный кредит в размере 950 миллионов рублей.

Фабрика «Победа» является одним из признанных лидеров российской пищевой индустрии, она работает уже четверть века.

Предприятие завоевало доверие потребителей благодаря неизменно высокому качеству товаров. Производство, расположенное в Егорьевске, обладает 28 современными технологическими линиями, которые позволяют выпускать разнообразную продукцию — от традиционного шоколада до уникальных батончиков и фруктовых лакомств.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья уточнили, что выделенные средства откроют перед фабрикой новые перспективы для укрепления производственного потенциала и динамичного продвижения на международной арене.

Особый акцент будет сделан на увеличении присутствия в странах СНГ, Китае, а также на Ближнем Востоке.

Экспортные достижения предприятия наглядно свидетельствуют о растущем спросе на его товары за пределами России. За первые девять месяцев 2025 года выручка от реализации продукции за рубежом достигла отметки в 901 миллион рублей, что составляет 14% от общего объема.