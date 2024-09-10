Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске запустит новые производственные линии

Кондитерская фабрика «Победа» в Егорьевске запустит еще четыре производственные линии. Первый этап реализации проекта уже завершен, сейчас работает линия по производству трюфелей, способная выпускать до 4,2 тысячи тонн в год.

Второй этап подразумевает установку линии для пористого шоколада и конфет с начинками, производительность которой — 2,5 тысячи килограммов в час. Третий этап предполагает запуск двух линий для шоколадной и вафельной продукции мощностью 500 килограммов в час каждая.

Реализация проекта завершится в октябре 2024 года. Запуск новых производственных линий позволит создать около 80 рабочих мест. Инвестиции в проект превышают 1,2 миллиарда рублей, 487 миллионов из которых освоили в текущем году.

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