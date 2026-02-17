Кондитерская фабрика из Балашихи стала участницей продовольственной выставки

Компания «В.А.Ш. Шоколатье» представила свою продукцию на международной выставке в Красногорске. Предприятие работает в Балашихе с 2017 года и поставляет товары в 35 стран мира.

На стенде «Крокус Экспо» гости познакомились с уникальными мультизлаковыми конфетами в глазури. Производитель использует какао от европейских поставщиков. В собственной лаборатории фабрика разрабатывает злаковые хлопья в глазури, которые называют «хрустящим шоколадом».

«Мы не только показали новинки, но и провели консультации для посетителей. Гости узнали о специальных предложениях для бизнес-партнеров», — рассказали представители компании.

«Продэкспо-2026» собрала 2 тысячи компаний из более чем 35 стран. Участники привезли базовые продукты, напитки и деликатесы. Площадка ежегодно знакомит публику с новыми торговыми марками, известными брендами и передовыми разработками.