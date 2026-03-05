Кондитер из Солнечногорска принял участие в международном конкурсе

В Подмосковье местные производители не только ставят рекорды в сельском хозяйстве, но и вдохновляют на создание кулинарных шедевров. Один из таких примеров — история кондитера из Солнечногорска Екатерины Планкиной, которая приняла участие в уникальном гастрономическом проекте.

Представительница Подмосковья вошла в число 25 кондитеров из России и других стран, которым предложили разработать десерты, вдохновленные песнями Филиппа Киркорова.

Сладости готовили специально к концертам артиста. Для Екатерины, которая печет десерты с 2017 года, проект стал возможностью выйти на новый профессиональный уровень.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что регион дает широкие возможности для гастрономического творчества. У местных производителей всегда можно найти качественные ингредиенты.

Так, в 2025 году в Подмосковье собрали около 2,5 тысячи тонн ягод. Производство орехов в прошлом году превысило 41,4 тысячи тонн. Такая база позволяет кондитерам экспериментировать и создавать десерты, которые запоминаются вкусом и ароматом.