Кондитер из Раменского округа стала победителем всероссийского конкурса

Анна Старостина завоевала кубок на чемпионате для творческих предпринимателей. Женщина представила авторский десерт, который создала в 2021 году, — Раменские ириски.

Сейчас в ассортименте у Анны представлено 12 вкусов, каждый из которых имеет собственную легенду. При подготовке к чемпионату ей помогал наставник. Вместе они проработали историю бренда и связали ее с прошлым и настоящим округа. Для этого Анна много времени провела в библиотеке и музее.

«Я пропустила все лето. Я его даже не помню, так как была сконцентрирована на конкурсах и обучении. Даже две недели отпуска пролетели незаметно, потому что в это время я занималась историей ирисок. Однако я рада проделанной работе, которую продолжу», — поделилась кондитер.

Лето у Анны действительно выдалось результативным. Ее многолетние труды были высоко оценены. Помимо первого места, недавно она победила на отборочном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир» и конкурса «Женщина в агропромышленном комплексе — 2026».