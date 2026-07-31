Кондитер из Раменского округа победила в финале всероссийского конкурса

Анна Старостина стала лауреатом первой степени на отборочном этапе всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Он состоялся в минувшие выходные в Коломне в рамках международного туристического форума «Пора путешествовать по Союзному государству».

Кондитер, создавшая уникальное производство авторских ирисок, представила жюри свой продукт как гастрономический сувенир. Вместе с Анной Старостиной свои проекты защищали более 200 участников из 60 городов России, которые презентовали открытки, магниты, книги, украшения, свечи, платки, игрушки, значки и гастрономические сувениры.

«Было сложно! В одной руке — набор ирисок, в другой — микрофон и кликер. Нужно листать слайды, держать микрофон и не уронить сувенир. Не знаю, как я это сделала. В защите своего проекта я рассказала, что раменские ириски не просто конфеты, это история, тепло, вкус родного города. Теперь я докажу что раменские ириски достойны быть туристическим символом страны», — рассказала Анна Старостина.

Жительницу округа теперь ждет участие в общенациональном финале конкурса «Туристического сувенира», который пройдет в декабре в Уфе.