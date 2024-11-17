Кондитер из Подольска выиграла золотую медаль на международном конкурсе

Жительница Подольска Наталья Дюкова стала обладательницей золотой медали на конкурсе кондитерского мастерства «Беларусь космическая», который прошел в Минске. Этот чемпионат был посвящен первому полету в космос белорусской женщины-космонавта Марины Василевской.

Наталья представила на конкурс уникальный торт, украшенный фигуркой яркой Бабы-яги. «Я понимала, что многие работы будут посвящены ракетам, звездам и космонавтам. А я люблю мыслить неординарно, поэтому решила приготовить торт в виде Бабушки-яги, которая летала в небесах и немножко озорничала, собирая планеты и звезды», — поделилась кондитер.

Дюкова занимается кондитерским делом уже 17 лет, и это не первая ее победа в этом году. На счету Натальи уже три золотые медали: ранее она завоевала две награды на международном чемпионате по антигравитационным тортам в Москве.

Ее креативный подход и мастерство были высоко оценены жюри, и теперь Наталья продолжает вдохновлять других кондитеров своим талантом и оригинальными идеями.

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