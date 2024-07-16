Комсомольский пруд очистят в Одинцове к сентябрю

Очистка водоемов полным ходом проходит по всему Подмосковью по губернаторской программе «100 прудов и озер». Сейчас работы ведутся вблизи Комсомольского пруда.

Строительный и бытовой мусор соберут и утилизируют. Камыш и рогоз окосят, а аварийно опасные деревья, которые ранее упали в водоем, удалят. Все работы, как отметили в Минэкологии Московской области, планируют завершить к сентябрю.

Напомним, что всего по программе «100 прудов и озер» в 2024 году в Московской области очистят 14 водных объектов в девяти городских округах, общей площадью 110 гектаров. Расчисткой занимается «Дирекция экологических проектов», ориентируясь на результаты голосования жителей на портале «Добродел».

Программа губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер» стартовала в Подмосковье в 2021 году — за это время в регионе привели в порядок 700 гектаров водной глади.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».