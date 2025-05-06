Композицию «Оружие Победы» открыли в Мемориальном парке в Коломне

Настоящие 120-миллиметровые минометы ПМ-38 времен Великой Отечественной войны установили рядом с бюстом знаменитого конструктора Бориса Шавырина. Торжественное открытие художественно-мемориальной композиции состоялось в день рождения основателя коломенского Конструкторского бюро машиностроения.

В мероприятии участвовали первый заместитель главы Коломны Денис Лубяной, председатель совета депутатов Николай Братушков, сотрудники и ветераны КБМ, студенты и юнармейцы. Почетным гостем церемонии стал сын прославленного конструктора Игорь Шавырин.

Два миномета Коломна получила в качестве музейных экспонатов из Министерства обороны России. Реставрацию и подготовку оружия к установке провели специалисты КБМ, которое входит в госкорпорацию Ростех.

В августе 1941 года Иосиф Сталин поручил упростить конструкцию миномета, чтобы ускорить его массовое производство. Группа конструкторов оперативно выполнила правительственное задание. За эту работу Борис Шавырин и его команда получили Сталинскую премию, а самого конструктор наградили орденом Трудового Красного Знамени. Эти полковые минометы стали настоящим оружием Победы.