Композитор Максим Дунаевский получил награду «За верность Подмосковью»
Народный артист России Максим Дунаевский получил награду «За верность Подмосковью». Знак композитору вручил председатель областной думы Игорь Брынцалов.
Церемония награждения состоялась во время 108-го заседания регионального парламента. Знак артисту вручили за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, профессионализм и существенный вклад в развитие культуры и искусства региона.
«Максим Исаакович, без Ваших мелодий невозможно представить российскую музыку нескольких поколений, любимые фильмы и спектакли. Ваш удивительный композиторский талант и неиссякаемая творческая энергия заставляют многих из нас испытывать гордость за отечественное искусство», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
Он также обратил внимание на благотворительную и общественную деятельность артиста, его стремление поддерживать молодые таланты.
Дунаевский поблагодарил за оказанную ему честь.
«Буду продолжать достойно и успешно работать», — заключил композитор.
Напомним, сейчас Максим Дунаевский занимает должность художественного руководителя Московской областной филармонии.