Композитор Максим Дунаевский получил награду «За верность Подмосковью»

Церемония награждения состоялась во время 108-го заседания регионального парламента. Знак артисту вручили за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, профессионализм и существенный вклад в развитие культуры и искусства региона.

«Максим Исаакович, без Ваших мелодий невозможно представить российскую музыку нескольких поколений, любимые фильмы и спектакли. Ваш удивительный композиторский талант и неиссякаемая творческая энергия заставляют многих из нас испытывать гордость за отечественное искусство», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он также обратил внимание на благотворительную и общественную деятельность артиста, его стремление поддерживать молодые таланты.

Дунаевский поблагодарил за оказанную ему честь.

«Буду продолжать достойно и успешно работать», — заключил композитор.

Напомним, сейчас Максим Дунаевский занимает должность художественного руководителя Московской областной филармонии.