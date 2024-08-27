Компоненты для авиастроения начнут выпускать в ОЭЗ «Дубна» к 2026 году

Компания «Техресурс» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна». За два года инвестор запустит лабораторно-производственный комплекс по выпуску компонентов для авиастроения.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, что компания «Техресурс» работает в авиационной отрасли с 2017 года. Предприятие выпускает составные части для авиационных компонентов, в том числе для сервисного обслуживания.

«Новый резидент ОЭЗ „Дубна“ инвестирует 300 миллионов рублей в строительство и запуск лабораторно-производственного комплекса. Первую очередь проекта планируется запустить уже в конце следующего года, полностью проект будет реализован в 2026 году», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

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Планируется, что резидент «Дубны» будет выпускать поводки и щетки стеклоочистителей и деталей фюзеляжа для авиационной техники. Продукция также будет востребована в космической отрасли, на наземной технике, в том числе военной, а также на морском, речном и железнодорожным транспорте.

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