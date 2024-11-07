Более 80 комплектов для недоношенных детей передали в роддом в Серпухове

В Серпухове прошла акция «С днем рождения, малыш!» в День народного единства. Пациенткам вручили комплекты для новорожденных в День народного единства. Мастерицы сшили более 80 комплектов для недоношенных, которые также передадут в отделение.

Родительный дом в Серпухове посетили глава округа Сергей Никитенко, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова и муниципальный депутат Федор Чудинов.

«В нашем роддоме созданы максимально комфортные условия для пребывания рожениц и новорожденных. Каждая семья здесь окружена заботой и вниманием», — сказал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Серпуховские мастерицы изготовили более 80 комплектов для недоношенных детей. Их передали в общественную приемную партии «Единая Россия» в рамках акции «С днем рождения, малыш!». Для вязания использовали детские нитки, которые безопасны для новорожденных.

«Рождение ребенка — это всегда настоящее чудо, наполняющее жизнь светлыми надеждами и радостью. Желаю молодым родителям и новорожденным серпуховичам крепкого здоровья, счастья и благополучия!» — прокомментировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».