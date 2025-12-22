Комплексный сервис для предпринимателей расширили в Подмосковье

Обновленный комплексный сервис для предпринимателей запустили на сайте государственных услуг. В него включили 47 видов регионального, муниципального и федерального контроля и надзора.

Сервис разместили в разделе «Бизнесу» — «Прочее» — «Контрольно-надзорная деятельность».

«Заполнив одну форму, представители бизнеса могут в электронном виде подавать все необходимые документы, записаться на консультацию или профилактический визит, что значительно упрощает взаимодействие с контролирующими органами», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуги доступны физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям.

Для подачи обращения следует авторизоваться на сайте госуслуг, указать категорию заявителя, а затем заполнить форму.

В одном сервисе объединены 56 муниципальных образований, 12 ведомств и шесть тысяч документов по разным видам надзора.