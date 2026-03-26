Комплексный ремонт больницы проведут в Воскресенске

Депутаты и сторонники партии совместно с жителями округа провели инспекцию капитального ремонта Поликлиники № 1. Работы в пятиэтажном здании площадью 6911,4 квадратных метра ведутся с апреля 2025 года. В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» партийцы оценили ход работ, пообщались с рабочими и обсудили дальнейшие этапы.

Ежедневно на объекте трудятся почти 40 рабочих. Полностью сформирован строительный городок, включая штаб строительства.

«Сейчас демонтажные работы на объекте выполнены в полном объеме. Проводятся работы по усилению проемов металлическими конструкциями и армирование стяжки металлическими сетками. Проект реализован на 46%», — рассказала координатор проекта «Здоровое будущее» Ольга Коротеева.

«Исполнение народной программы — это не просто лозунги, а реальные дела, которые улучшают жизнь наших граждан. Качественно отремонтированная поликлиника — это доступная и современная медицинская помощь для тысяч жителей Воскресенска. Мы держим этот проект на особом контроле, ведь здоровье людей — наш главный приоритет», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Вовлеченность общественности и местных властей в контроль за ходом работ обеспечивает прозрачность и эффективность процесса реконструкции.