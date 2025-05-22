Комплексные работы по благоустройству дворов начались в Химках

В городском округе стартовало благоустройство дворов в Старых и Новых Химках, а также в микрорайоне Левобережный. Работы проводятся сразу на шести локациях, где проводится замена асфальта и обустройство общественных пространств.

На улицах Родионова, Молодежной, Парковой и Юбилейном проспекте специалисты приступили к ремонту проездов и пешеходных зон. Вблизи домов № 9, 9А и 11 на Родионова, № 30, 30А, 32 и 34 на Молодежной, а также рядом с домом № 5 на Парковой и № 72 на Юбилейном проспекте рабочие демонтируют старое покрытие и укладывают новый асфальт, устанавливая современные бордюры.

В Левобережном районе обновление затронуло участки у домов № 4 на улице Чкалова, № 12–18 на Мичурина и № 19, 20 на Зеленой. Помимо ремонта дорожного покрытия, здесь также запланировано благоустройство игровых зон: во дворе домов № 13 и 14 на улице Зеленая установят новый детский комплекс.

Перед началом работ сотрудники МБУ «Объединенное городское хозяйство» проводят встречи с жителями для согласования планов. Это позволяет учесть пожелания граждан и снизить неудобства в период ремонта.

Всего в 2025 году в Химках планируется благоустроить 22 двора во всех микрорайонах округа.