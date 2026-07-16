Комплексную замену электросчетчиков проведут в жилом фонде Чехова

«Мосэнергосбыт» принял решение о проведении бесплатной комплексной замены приборов учета электроэнергии во всем жилом фонде Чехова. Обновление затронет все электросчетчики, которые не соответствуют минимальным требованиям действующего законодательства.

Главная цель гарантирующего поставщика — создание современной интеллектуальной системы учета электрической энергии, которая повысит прозрачность расчетов с потребителями, и в режиме реального времени будет проводить одномоментный опрос всех электросчетчиков. Это позволит максимально точно формировать баланс потребления и корректно определять объем электроэнергии для общедомовых нужд.

В рамках нового этапа обновления приборов учета в Чехове заменят порядка 24 тысяч электросчетчиков. Установка будет проводиться поэтапно и с минимальным дискомфортом для собственников квартир.

Всего на территории округа за жителями многоквартирных домов закреплено более 43 тысяч лицевых счетов. По 19 тысячам из них уже обновлены счетчики, они оборудованы интеллектуальными системами учета, что составляет порядка 44% от их общего количества. О дате и времени проведения работ жителей уведомят специальным объявлением в подъездах. Администрация Чехова отмечает, что услуга является бесплатной для собственников и проводится в рамках инвестиционной программы гарантирующего поставщика.