Комплексную уборку территорий провели на Советской площади в Дмитрове

Специалисты МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» выполнили комплексную уборку на Советской площади в Дмитрове и установили там четыре дополнительные урны. Свыше 800 работников коммунальных служб приводят в порядок общественные территории в муниципалитете.

Они выполняют такие задачи, как: комплексная уборка дворов и общественных территорий, обслуживание контейнерных площадок, текущий ремонт пешеходных дорожек и тротуаров, элементов уличного освещения, колодцев в сельских населенных пунктах, обновление игровых элементов и покрытий на детских и спортивных площадках, опиловка и удаление аварийных и мешающих деревьев и кустарников.

Так, помимо работ на Советской площади, специалисты спилили аварийное дерево на Пушкинской улице. На детской площадке по адресу ДЗФС, дом № 42, провели дополнительное освещение. Сотрудники МКУ «Служба благоустройства „Рогачево“» оборудовали перилами пешеходный мостик, ведущий к Рогачевской школе.

«Я знаю, насколько тяжел труд коммунальщиков. Поэтому меня очень расстраивает, когда я вижу поломанные скамейки или качели, изрисованные стены и мусор, брошенный мимо урны. Мы здесь живем, и нам необходимо беречь все, что создано для нас!» — поделилась жительница Дмитрова.

Врип руководителя муниципалитета Михаил Шувалов призвал горожан уважать труд тех, кто делает округ чище и уютнее.

«Не сорите, убирайте за своими питомцами и берегите красоту нашего общего дома. Давайте вместе создавать комфортную среду для жизни!» — сказал Михаил Шувалов.