В городском округе Воскресенск по указанию Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области проведена комплексная проверка системы водоотведения. Сотрудники подмосковной аварийно-восстановительной службы осмотрели несколько районов округа, включая микрорайоны Цемгигант, Красный Строитель и Москворецкий.

Специалисты сообщили, что канализационно-насосная станция «Колыберевская» работает в штатном режиме. На прилегающей территории не обнаружено следов выбросов и посторонних запахов. Также проведен осмотр береговой линии реки Семиславка и городского пляжа, на которых также не выявлено загрязнений.

Однако в связи с жаркой погодой и природными факторами в реке наблюдается рост водорослей и бактерий. Руководство «Белоозерского ЖКХ» подтвердило, что за период с июня по август не зафиксировано перебоев в работе канализационных объектов, что подтверждает надежность и эффективность текущей системы водоотведения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».