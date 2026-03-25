Комплексную проверку к пожароопасному сезону провели в Дмитровском округе

В Дмитровском муниципальном округе завершилась проверка готовности сил и средств к летнему пожароопасному периоду. Комиссия оценила взаимодействие экстренных служб, укомплектованность техникой и наличие резервов горюче-смазочных материалов.

Представители Главного управления МЧС России по Московской области, Министерства экологии и природопользования, а также других профильных ведомств осмотрели ключевые объекты. В их число вошли Дмитровский пожарно-спасательный гарнизон, филиал «Мособллеса», лесопожарная станция «Центрлесхоза», подразделения «Мособлпожспас» и база муниципального отряда «Дмитровспас».

Члены комиссии проверили наличие резервов горюче-смазочных материалов, состояние документации и готовность личного состава к оперативному реагированию. Первый заместитель главы округа Евгений Тертышников подчеркнул, что ежегодная проверка позволяет объективно оценить потенциал служб перед лицом возможных природных пожаров. По его словам, все замечания специалистов устраняются в кратчайшие сроки.

По итогам объезда был составлен акт, округ получил оценку «Практически готов». В числе рекомендаций комиссии — доукомплектование подразделений резервными пожарными рукавами, стволами и усиление штатных единиц.

Начальник управления территориальной безопасности администрации Валерий Лозовский сообщил, что все недочеты будут устранены в течение двух недель. Он отметил высокую степень подготовки сил и средств округа. «Мы готовы к любым вызовам. Несмотря на неблагоприятные прогнозы синоптиков, делаем все необходимое, чтобы сезон прошел без серьезных происшествий», — заявил Лозовский.

В конце марта губернатор Московской области Андрей Воробьев планирует ввести особый противопожарный режим в регионе. Документ подразумевает запрет на разведение огня и ограничение на посещение лесов в условиях высокой пожарной опасности.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что безопасность жителей остается главным приоритетом. «Округ подошел к пожароопасному сезону с необходимым запасом прочности: техника исправна, личный состав готов к оперативному реагированию. Все полученные рекомендации уже взяты в работу», — сказал Шувалов. Он призвал жителей быть предельно внимательными с огнем, напомнив, что сохранность лесов и населенных пунктов зависит от общей ответственности.