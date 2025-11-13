Комплексную поликлинику откроют на улице Циолковского в Королеве в 2026 году

Комплексную поликлинику для взрослых и детей продолжают строить на улице Циолковского в Королеве. Они рассчитана на тысячу посещений в смену. В здании уже запустили отопление, а открыть учреждение планируют в третьем квартале 2026 года.

Как рассказали в региональном Минстрое, поликлинику строят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» Работы начали в прошлом марте. Сейчас готовность объекта — более 65%. На площадке трудятся 215 человек и спецтехника.

«На данный момент выполняются общестроительные работы и монтаж инженерных систем. На всех этажах ведутся отделочные работы, на 80% завершена облицовка фасада здания. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству — уложили 95% бордюрного камня, тротуарную плитку. С 15 ноября подрядчик приступает к укладке асфальта», — рассказал глава ведомства Александр Туровский.

Поликлиника будет принимать 600 взрослых и 300 детей. В учреждении откроют отделения неотложной помощи, терапии, хирургии, профилактики, физиотерапии, а также центр здоровья. Там будут работать дневные стационары на 45 взрослых и 20 детей. В поликлинике установят аппараты КТ, МРТ, маммограф, флюорограф и другую технику.