Комплексное обновление сетей теплоснабжения проведут в Дмитрове

В Дмитровском округе продолжается комплексное обновление системы теплоснабжения — в 2026 году запланирован ряд масштабных мероприятий, которые затронут 272 многоквартирных дома и 45 социальных учреждений. Модернизация охватит 34 245 жителей.

Ключевые объекты и планы на 2026 год включают строительство семи блочно-модульных котельных, капитальный ремонт сетей на 12 участках теплосетей, реконструкцию участков тепловых сетей в селе Внуково, д. 127, капитальный ремонт котлов в котельной на ул. Водников, 25, а также модернизацию центрального теплового пункта в с. Внуково, д. 12, 13, 14, 15 .

«Развитие теплоснабжения — один из приоритетов, потому что от него напрямую зависит комфорт людей. В 2026 году в Дмитровском округе мы продолжим работы на источниках тепла, сетях и центральных тепловых пунктах: это повысит надежность всей системы, сократит потери и обеспечит стабильную подачу тепла в жилые дома и на социально значимые объекты. Все работы будут выполнены с обязательным последующим благоустройством территорий», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

В пресс-службе муниципального округа уточнили, что в 2026 году стартуют работы по строительству пяти котельных из семи, работы по двум другим начались еще в прошлом году. Все работы планируется завершить к концу 2026 года .

Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы .

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте администрации в разделе «Инфраструктура для жизни» по ссылке: https://dmitrov-reg.ru/activities/infrastructura