Комплексное обновление 5 дворов запланировано в Чехове на 2026 год

В городском округе Чехов продолжится реализация проектов по благоустройству дворовых территорий. Работы запланированы на улицах Чехова, Мира, Московская, Полиграфистов и Новая, общая площадь благоустройства превысит 20 тысяч квадратных метров.

Самый масштабный проект ждет двор дома № 73 на улице Чехова. В прошлом году здесь уже установили новую детскую площадку, теперь приведут в порядок инфраструктуру: отремонтируют проезжую часть, обустроят парковки и тротуары, заменят освещение и установят газонные ограждения.

На улицах Мира (дома 1 и 2) и Московской (86, 87) появятся две детские игровые зоны и площадки для воркаута — каждая площадью 100 квадратных метров. Крупный объект запланирован на улице Полиграфистов: у домов 23, 25 и 23/2 установят детский городок площадью 200 квадратных метров. Работы также проведут на Полиграфистов, 7/16, и Молодежной, 15.

В сельских территориях тоже запланированы изменения. В Новом Быту на улице Новая (дома 27–29) обустроят современную площадку для воркаута. Все проекты включают озеленение, установку малых архитектурных форм и замену старого освещения на энергоэффективное.