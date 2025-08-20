Комплексное благоустройство завершили в 12 дворах в Одинцове

Работы проводились в нескольких территориальных управлениях Одинцовского городского округа. Всего в 2025 году в Одинцовском округе запланированы мероприятия по комплексному благоустройству 20-ти дворовых территорий.

На сегодняшний день работы завершены в 12-ти дворах. В них полностью заменено асфальтовое покрытие проездов и тротуаров, бордюрные камни, а также обустроены новые парковки, пешеходные дорожки и выполнено озеленение. Работы провели в поселке Лесной городок, территориальных управлениях Никольское, Большие Вяземы, Голицыно.

Еще в восьми дворах округа работы по комплексному благоустройству планируется завершить до конца сентября.

В целом комплексное благоустройство дворовых территорий может включать в себя разные виды работ, например: обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой), установку бордюрных камней, песочниц, качелей, а также освещение детских игровых и спортивных площадок.