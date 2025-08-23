Комплексное благоустройство восьми дворов завершили в Истре

На территории муниципального округа Истра завершены работы по программе комплексного благоустройства дворовых территорий по восьми из 11 адресам. Обновляли дорожное покрытие, устанавливали детские площадки и делали тротуары.

Работы выполнили в поселке Румянцево, на улице Садовая у дома №27А, а также у дома №33. А в городе Истра обновили сразу несколько дворов: на улице Ленина у домов №4, 4б, 6, 8, 8а и 10, проспект Генерала Белобородова, д. 13, 14, 15, 17. Еще привели в порядок дворовые территории в селе Онуфриево, поселке Снегири и в Дедовске.

Также по программе «Пешком» выполнены работы по обустройству «народных» троп в Истре, селе Новопетровское и Дедовске. Всего сделали около восьми комфортных и безопасных тротуаров. Отметим, в приоритете были те места, о которых просили сами жители, поэтому общий список тропинок почти полностью состоит из обращений людей.