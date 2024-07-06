Комплексное благоустройство проведут в микрорайоне Москвич в Лобне летом

Встречу в формате выездной администрации провели в лесопарке Лобни. На ней обсудили в том числе и ход благоустройства в микрорайоне Москвич.

Выездная администрация в летнем формате прошла на открытой площадке — в Лобненском лесопарке. Все жители могли задать интересующие их вопросы главе округа Анне Кротовой.

Обсудили собравшиеся и благоустройство самого лесопарка. Работы тут провели в прошлом году по региональной программе «Парки в лесу». Здесь проложили тропинки, велосипедную и лыжную трассы, установили детские и спортивные площадки, открыли кафе и прокат и обустроили парковку.

Внимание во время разговора уделили и обращениям жителей микрорайона Москвич. В этом направлении, отметила Анна Кротова, уже проведена большая работа. Старые дома уже ремонтируют, а самые ветхие признают аварийными. За лето здесь приведут в порядок дороги, спилят сухие деревья, модернизируют детские и контейнерные площадки и установят дополнительные камеры видеонаблюдения.