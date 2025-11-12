Комплексное благоустройство двух лесопарков начали в Раменском округе

Комплексное благоустройство левого берега Борисоглебского озера, а также лесопарков «Восьмидорожье» и «Зверинец» началось в Раменском округе. Преобразования, охватывающие территорию площадью 50 гектаров, будут направлены на создание современных, безопасных и экологичных пространств для отдыха и спорта, учитывающих ценные предложения жителей.

Предложения жителей при реконструкции будут учтены. В Раменском городском парке рассказали, что особое внимание уделят сохранению уникальных природных объектов, таких как места гнездования соловья и существующие деревья.

Будут проложены живописные экотропы, сохранена возможность для зимней лыжни, появятся зоны для тихого отдыха и пикников.

Для любителей спорта появятся современные спортивные площадки, зоны воркаута, а также многофункциональные поляны для проведения мероприятий и лыжных забегов. Зимой лыжники смогут воспользоваться павильоном для обогрева и небольшим кафе. Для детей будут оборудованы безопасные и игровые городки.

В проекте предусмотрены и специализированные аджилити-площадки для выгула и тренировки собак.

Всю территорию адаптируют для маломобильных групп населения, обеспечат современными входными группами, туалетами, достаточным освещением, камерами видеонаблюдения и урнами. Установят информационные стенды с историей лесопарков, обустроят удобные парковки у входных зон.