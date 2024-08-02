Комплексное благоустройство дворов завершилось в селе Якоть

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

Четыре двора благоустроили в селе Якоть в Дмитровском округе. Там заасфальтировали тротуары, установили скамейки и детские площадки, а также обустроили парковки.

Работы прошли во дворах домов № 1, 2, 3 и 4. Здесь появились тротуары с бордюрами, проезды, современная площадка с качелями, горками и батутом.

Проверить, насколько качественно выполнены работы в Якоти, приехал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный. Жители попросили у него увеличить количество парковок. Глава дал поручение заместителю учреждения «ЖКХ и благоустройство» Ольге Шатохиной посмотреть, можно ли обустроить дополнительные парковочные зоны у домов.

Отметим, что комплексное благоустройство дворов проходит благодаря государственной региональной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

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