Комплексное благоустройство дворов завершили в Богородском округе

Успешно завершены масштабные работы по комплексному благоустройству дворовых территорий за весенне-летний период в Богородском округе. В рамках программы удалось модернизировать десятки дворов, что значительно улучшило качество жизни жителей муниципалитета.

В перечень основных выполненных работ вошли ремонт и асфальтирование дорожного покрытия. Также организация удобных парковочных зон, озеленение территорий, высадка деревьев и кустарников. Помимо этого, монтаж энергоэффективного освещения, обустройство зон отдыха с лавочками и урнами.

Проект реализован с учетом пожеланий жителей. Это позволило создать комфортную и безопасную среду для всех возрастных групп. Теперь дворы стали не только ухоженными, но и функциональными, способствуя активному отдыху и общению соседей.

Администрация Богородского округа благодарит всех, кто принимал активное участие в обсуждении и реализации проекта, и продолжает работу по развитию инфраструктуры муниципалитета.

Теперь благоустроенными дворами и ухоженными территориями наслаждаются жители Ногинска, Электроуглей и Старой Купавны. Среди них жители улицы Рабочей, дом 34; Рогожской, дом 41; Соборной, дом 4А и улица 3-го Интернационала, дом 70; улица Чапаева, дом 14, 16, 18, 20, Рузинского проезда, дом 2, 4, улица. Ильича, дом 67; шоссе Энтузиастов, дом 15Б; улица 2-й Истомкинский, дом 5,9, улица Юбилейной, дом 4, 8, 7А; улица 1-я Ревсобраний, дом 8, 10; улица Декабристов, дом 79; улица Советской Конституции, дом 39, 41, 43, 45.

Если говорить об Электроуглях, то уже сданы следующие адреса: улица Комсомольская, дом 48, улица Железнодорожная, дом 31, улица Школьная, дом 55, микрорайон Светлый, дом 26 и улица Советская, дом 13, 13а. В старой Купавне — это улица Советская, дом 1А и улица Октябрьская, дом 8, 56.