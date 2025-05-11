Комплексное благоустройство дворов началось в Шатуре

Работы по благоустройству дворовых территорий начались в муниципальном округе Шатура. Во дворе домов № 37 и № 39 на улице Жарова специалисты приступили к выравниванию грунта.

В ближайшее время здесь планируется уложить асфальт, обустроить парковочные места и организовать проезд для автолюбителей, проживающих в этих домах. Как сообщили в отделе благоустройства, жители этого двора неоднократно обращались с просьбами об улучшении территории, и их обращения были учтены.

Отметим, что в этом году во дворе уже обновили футбольную площадку: уложен искусственный газон и отремонтировано ограждение. В прошлом году здесь также провели модернизацию освещения.

Кроме того, в 2025 году комплексное благоустройство дворовых территорий запланировано еще по 11 адресам в городах и поселках Шатурского муниципального района, включая Шатурторф, Черусти, Керва, Рошаль, Туголесский Бор и Бакшеево.

Работы будут направлены на улучшение инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей.