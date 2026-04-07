Комплексное благоустройство дворов началось в Можайске

В Можайске начались работы по обновлению дворовой территории у дома 26 на улице 20 Января. Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и завершат по утвержденному графику.

Подрядчики приступили к комплексному благоустройству двора. На участке уже начался демонтаж бордюрного камня. После этого рабочие перейдут к ремонту асфальтового покрытия, площадь которого превысит 3,2 тысячи квадратных метров.

В рамках проекта обновят внутриквартальные проезды и создадут дополнительные парковочные карманы. Также во дворе заменят старые лавочки и урны, а территорию озеленят.

«Все работы идут по графику, отклонений нет. Мы планируем завершить основные этапы в установленные сроки», — сообщил представитель подрядной организации.

В 2026 году в Можайском округе благоустроят четыре дворовые территории. Работы проведут по адресам: улица 20 Января, дома 26 и 4; улица Дмитрия Пожарского, дом 4а; улица Красноармейская, дом 1; улица Фрунзе, дом 8; улица Московская, дома 19 и 21; улица Желябова, дом 14.

На всех площадках выполнят ремонт проездов, обустроят парковки, обновят малые архитектурные формы и проведут озеленение.