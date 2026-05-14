Комплексное благоустройство дворов началось в Ленинском округе

В Видном продолжается комплексное благоустройство дворов на улице Школьной у домов № 81, 83, 85, 87 и 89. Работы охватывают территорию площадью около 25 тысяч квадратных метров, где ранее проводилась замена тепловых сетей.

Одной из крупнейших площадок обновления в Ленинском городском округе стала улица Школьная. Сейчас специалисты приводят в порядок дворовые территории, восстанавливают покрытие и обновляют элементы благоустройства. Особое внимание этому участку уделяют после ремонта инженерных коммуникаций, который проходил здесь в прошлом году.

Работы ведутся в рамках региональной программы, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В округе одновременно обновляют несколько дворовых территорий. Помимо улицы Школьной, техника и рабочие задействованы на улице Советской в Видном, в Горках Ленинских на Южном проезде, а также в Молоково.

«На сегодняшний день комплексное благоустройство идет одновременно на пяти участках, при этом все этапы выполняются строго по графику, без отставаний», — сообщила заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа Елена Ласкорунская.

В ходе работ во дворах меняют асфальтовое покрытие и бортовой камень. Кроме того, специалисты обустраивают новые пешеходные дорожки, устанавливают скамейки и урны. После завершения всех этапов территории станут более удобными для жителей и пешеходов.

В пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова уточнили, что в 2026 году комплексное благоустройство запланировано в 13 дворах муниципалитета.