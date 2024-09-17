Еще 7 дворов благоустроили в Солнечногорске в этом году

Более тысячи квадратных метров новых парковок создали во дворе домов № 35 по улице Баранова, № 26 и № 30 по ул. Банковская и № 11 по улице Военный городок в Солнечногорске. Всего в этом году работы по комплексному благоустройству территорий были запланированы на семи дворах. Пять объектов уже сданы.

Специалисты обновили более 600 квадратных метров существующих тротуаров и создали 150 квадратных метров новых. Кроме того, было установлено 2700 метров бордюров, заменено почти 5900 квадратных метров асфальта на дворовых проездах и парковках, а также около 180 квадратных метров вблизи входных групп. Все работы были выполнены в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.

«Запрос на комплексное преображение дворов от жителей — один из самых массовых. Поэтому за работами следим особенно пристально. Каждый год при поддержке правительства региона в нашем округе благоустраиваем новые дворовые территории», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина

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