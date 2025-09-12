Комплексное благоустройство двора на улице Мира завершили в Чехове

Игровые и спортивные площадки, новые парковочные места, пешеходные дорожки и многое другое теперь есть во дворе на улице Мира. Проект по благоустройству реализован по запросу жителей.

На территории площадью более семи тысяч квадратных метров разместились две детские игровые зоны. Есть теперь здесь и площадка для воркаута с современными тренажерами и антивандальным теннисным столом. По периметру установлены камеры видеонаблюдения, с подключением к системе «Безопасный регион». Обустроены пешеходные дорожки и значительно увеличены парковочные пространства. Возле подъездов установлено 30 лавочек с урнами и по всей площади оборудовано освещение.

«По случаю окончания работ для самых маленьких жителей двора мы устроили праздник. Ребятня с удовольствием принимала участие в конкурсах и угощалась сладкой ватой. Родители тоже по достоинству оценили новое комфортное пространство для отдыха», — отметил глава округа Михаил Собакин.

В этом году в муниципалитете было благоустроено четыре двора. На трех из них по улицам Мира, Дружбы и Чехова обновлены детские игровые комплексы. Еще один большой двор обновлен в деревне Манушкино — там значительно расширили парковки, сделали тротуары и пешеходные дорожки.

Общая площадь благоустройства дворовых территорий в муниципалитете превысила 20 тысяч квадратных метров.