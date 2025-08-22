Комплексное благоустройство деревни под Чеховом завершат в третьем квартале

Рабочие проводят строительные работы по благоустройству двора, который расположен рядом с жилыми домами № 17, № 18, № 25, № 26, детским садом и дворцом культуры «Русь» в чеховской деревне Манушкино. Здесь расширяют парковочные места, ремонтируют проезды и пешеходные дорожки, создают зоны для отдыха и улучшают уличное освещение.

На данный момент идет благоустройство существующих тротуаров и асфальтирование новых. На всех проходах устанавливают новые бордюры. Общая площадь пешеходных коммуникаций составляет более 700 квадратных метров.

Обновляют и входные группы подъездов: меняют покрытие, устанавливают скамейки и урны. Также рабочие готовят основание для автостоянок и расширяют существующие и благоустраивают автомобильные проезды. Один из них станет сквозным для беспрепятственного доступа экстренных служб.

Во дворе появятся новые фонарные столбы, современные энергосберегающие лампы, зоны отдыха и игровые комплексы. Заключительным этапом станет озеленение.

Благоустройство проходит в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» по инициативе региональных и местных властей. Завершение работ запланировано на третий квартал.