Комплексное благоустройство 19 дворов завершили в Подольске

В Подольске с мая преобразили 19 дворовых территорий. Всего заменили 45 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, отремонтировали 14 парковок и открыли 13 новых, установили почти 200 удобных скамеек, более 100 современных светильников и урн, высадили около 1,5 тысячи деревьев и кустарников.

Работы провели на улицах Свердлова, Рабочей, Железнодорожной, Комсомольской, Юбилейной, Тепличной, Суворова, Советской, Трубной, Высотной, Чехова, Кирова, Быковской, Веллинга, Почтовой, Мичурина в микрорайоне Климовск, на проспекте Ленина.

В настоящее время работы продолжаются еще в семи дворах. В том числе на улице Молодежная, 15, Машиностроителей, 18, улице 43-й Армии, 7, улице Кирова, 9 и 11, улице Мраморная, 7, на Парадном проезде, 12; улице Свердлова, 33, и 35/20; улице Подольских Курсантов, 3б, и Большой Серпуховской, 40/1; на проспекте Ленина, 136 и 138.