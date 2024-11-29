Комплексное благоустройство 19 дворов провели в Химках

Сезон благоустройства завершился в Химках. Коммунальщики привели в порядок дворы во всех микрорайонах городского округа. Реализацию программы обсудили на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Всего сотрудники муниципального бюджетного учреждения «ОГХ» привели в порядок 73 тысячи квадратных метров во дворах округа: заменили бордюры, нанесли новую дорожную разметку на парковках и озеленили территории. Помимо этого, по 32 адресам специалисты установили новые площадки.

Почти 40 тысяч квадратных метров дорог и пешеходных зон отремонтировали коммунальщики в этом году. Работы провели по 37 адресам. Кроме того, в Химках благоустроили восемь народных троп. Маршруты до школ, остановок и других социально значимых объектов стали значительно комфортнее.

В Химках обновили и общественные пространства. Например, в сквере имени Марии Рубцовой появился современный скейт-парк площадью около тысячи квадратных метров и комфортная зона для настольного тенниса.

Продолжат работы специалисты в следующем году: в планах завершить второй этап благоустройства Химкинского лесопарка и парка имени Толстого. Программа «Народные тропы» включает обновление 21 пешеходной зоны, и ремонт асфальта по 24 адресам. Новые игровые городки установят в 18 дворах. Жителей ждет и долгожданное благоустройство «Барашкинского пруда» и новые скейт-парк и памп-трек в парке «Подрезково».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».