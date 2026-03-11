Комплексное благоустройство 13 дворовых территорий проведут в Химках

Глава округа Инна Федотова сообщила, что перед началом благоустройства сотрудники проведут встречи с жителями, на которых обсудят и согласуют проекты предстоящих работ. По ее словам, это позволяет учитывать мнения и предложения горожан при обновлении дворовых пространств.

Так, в Левобережном работы проведут на улицах Пожарского и Совхозной. В Кутузовском обновят дворы в микрорайонах Школьный и Митино Дальнее. В Старых Химках благоустройство затронет улицы 8 Марта, Бурденко, Чкалова, Кирова, Московскую и Ленинградскую. В Новых Химках преобразятся дворы на Молодежной улице и Молодежном проезде. В Луневском — на Гаражной улице.

Депутат Юлия Мамай отметила, что на каждом участке проведут комплексное обновление: заменят асфальт, обновят бордюры, нанесут свежую разметку. Там, где позволяет пространство, увеличат число парковочных мест. Также уделят внимание озеленению — высадят деревья и кустарники, обустроят газоны.