Комплексное благоустройство 11 дворов завершат в Лобне к сентябрю

Администрация Лобни продолжает благоустройство дворовых территорий в рамках комплексной программы. В 2025 году работы ведутся на 11 локациях .

В этом числе двор на улице Комиссара Агапова, возле домов № 8, 9 и 10. На сегодняшний день завершено асфальтирование дорожек площадью 1166,4 квадратных метра и проезда — 2386,8 квадратных метра. Сейчас ведутся уборка и вывоз мусора. В дальнейшем здесь обустроят пешеходные дорожки, парковки площадью 900 квадратных метра, установят бордюры протяженностью 1450 погонных метров, а также проведут озеленение на площади 204 квадратных метра. В ближайшее время планируется установка новых скамеек и урн.

Все работы по благоустройству дворов должны быть завершены до 31 августа 2025 года. Работы выполняются в соответствии с утвержденным проектом и с учетом пожеланий жителей.

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление ЖКХ администрации Лобни.