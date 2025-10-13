Комплексное благоустройство 10 дворов завершили в Дмитрове
В Дмитрове продолжается программа благоустройства дворовых территорий. На улице Космонавтов работы полностью завершены в 10 из 18 запланированных дворов. Жители этих домов получили обновленные тротуары, отремонтированные проезды и новые парковочные места.
Преображение улицы Космонавтов, которое является частью программы «Формирование комфортной городской среды», на прошлой неделе вышло на финишную прямую. Подрядчик завершил работы на улице Космонавтов. Во дворах домов № 31 и 42 появилось более 1,2 тысячи квадратных метров новых тротуаров, отремонтировано 4,3 тысячи квадратных метров проезжей части и обустроена парковка.
У домов № 13, 14, 15 также заменили тротуары, отремонтировали проезды и организовали парковку.
Отметим, перед началом работ администрация округа провела серию встреч с местными жителями, их мнение было учтено в итоговых проектах.
«Мы делаем акцент на создании комфортной и функциональной среды. При благоустройстве улицы Космонавтов предложения жителей были интегрированы в проекты, что позволило создать современное, безопасное и практичное общественное пространство, — сообщил временно исполняющий обязанности главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.
Параллельно с работами на улице Космонавтов в Дмитрове установили 20 новых игровых и спортивных комплексов для детей и подростков. Все оборудование соответствует современным стандартам безопасности и рассчитано на разные возрастные группы.