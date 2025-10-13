Комплексное благоустройство 10 дворов завершили в Дмитрове

В Дмитрове продолжается программа благоустройства дворовых территорий. На улице Космонавтов работы полностью завершены в 10 из 18 запланированных дворов. Жители этих домов получили обновленные тротуары, отремонтированные проезды и новые парковочные места.

Преображение улицы Космонавтов, которое является частью программы «Формирование комфортной городской среды», на прошлой неделе вышло на финишную прямую. Подрядчик завершил работы на улице Космонавтов. Во дворах домов № 31 и 42 появилось более 1,2 тысячи квадратных метров новых тротуаров, отремонтировано 4,3 тысячи квадратных метров проезжей части и обустроена парковка.

У домов № 13, 14, 15 также заменили тротуары, отремонтировали проезды и организовали парковку.