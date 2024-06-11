Комплекс с магазинами и кафе построят у трассы М-9 в Подмосковье к 2025 году

Строительство нового многофункционального здания дорожного сервиса началось в городском округе Красногорск. Комплекс с магазинами и кафе у дороги М-9 откроется в следующем году и создаст 276 рабочих мест.

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход работ. Комплекс площадью более 7,8 тысячи квадратных метров возводят вдоль автодороги М-9. Сдать объект планируется в первом квартале 2025 года, а сегодня готовность составляет чуть более 30%.

Четырехэтажное здание рассчитано на пребывание 1,15 тысячи человек единовременно. Помещения в центре смогут занять продуктовые и непродовольственные магазины, детский развлекательный центр, кафе, ресторан, магазин, салон красоты, цветочный рынок.

В здании предусмотрено несколько лифтов и эскалаторов. Комплекс будет полностью приспособлен для удобства инвалидов.

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