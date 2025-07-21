Комплекс «Русский медведь» в Серпухове отремонтируют к началу спортивного сезона

В рамках ремонтных работ подрядная организация занимается благоустройством территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь» в Серпухове. В планах — замена брусчатки, асфальтового покрытия и бордюров, а также обновление отмостки и плитки у входных групп здания.

Работы начались на прошлой неделе. Сейчас подрядчик завершает демонтаж старого покрытия и готовит основание для укладки асфальта. Уже на следующей неделе планируется приступить к укладке плитки.

В этом году ФОК «Русский медведь» отмечает 10-летний юбилей. Спортивный комплекс является центром притяжения для более трех тысяч юных жителей Серпухова и площадкой для проведения муниципальных и региональных соревнований, среди которых традиционные фестиваль боевых искусств памяти сотрудников МЧС, турнир по самбо памяти Николая Егорова и Кубок Серпуховского кремля по дзюдо памяти Романа Катасонова.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил, что обновление комплекса планируется завершить к началу нового спортивного сезона, а ход работ находится под его личным контролем.