Комплекс «Русский медведь» в Серпухове отремонтируют к началу спортивного сезона

В рамках ремонтных работ подрядная организация занимается благоустройством территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь» в Серпухове. В планах — замена брусчатки, асфальтового покрытия и бордюров, а также обновление отмостки и плитки у входных групп здания.
Работы начались на прошлой неделе. Сейчас подрядчик завершает демонтаж старого покрытия и готовит основание для укладки асфальта. Уже на следующей неделе планируется приступить к укладке плитки.
В этом году ФОК «Русский медведь» отмечает 10-летний юбилей. Спортивный комплекс является центром притяжения для более трех тысяч юных жителей Серпухова и площадкой для проведения муниципальных и региональных соревнований, среди которых традиционные фестиваль боевых искусств памяти сотрудников МЧС, турнир по самбо памяти Николая Егорова и Кубок Серпуховского кремля по дзюдо памяти Романа Катасонова.
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил, что обновление комплекса планируется завершить к началу нового спортивного сезона, а ход работ находится под его личным контролем.
Глава Минфина США Бессент пригрозил обсудить с Китаем закупки нефти у России
Юный гонщик из Химок победил на первенстве Подмосковья по автокроссу
Танцевальный ансамбль из Химок завоевал Гран-при всероссийского конкурса
Выездная вакцинация и чипирование домашних животных пройдет в Химках 22 июля
«Соседи не будут в восторге». Россиян могут оштрафовать за бурный секс ночью
Совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону прошло в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте