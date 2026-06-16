Комплекс Royal Canin в Дмитрове расширят новым зданием в этом году

Новое производственное здание построят на территории комплекса Royal Canin в Дмитрове. Там разместят участок упаковки и подготовки продукции к отправке. На заводе выпускают корма для животных.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, мощность предприятия составляет до 15 тысяч тонн продукции в час.

Площадь нового здания составит свыше 2,4 тысячи квадратных метров. Его возводят рядом с действующим корпусом. После строительства в здании создадут линии фасовки и упаковки.

В рамках проекта также расширят зону отгрузки готовых кормов.

Объект проверили инспекторы стройнадзора. Они оценили готовность здания на 30%. Завершить работы планируют в четвертом квартале этого года.