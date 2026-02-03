Комплекс работ в котельных провели специалисты в Истре

Специалисты АО «Истринская теплосеть» выполнили плановые и аварийные работы в котельных на прошлой неделе. Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойного теплоснабжения в условиях пиковых нагрузок.

В морозы система теплоснабжения работает на максимуме, поэтому проверка и наладка оборудования необходимы для предотвращения аварийных ситуаций.

Особое внимание уделили модульным котельным, которые подают тепло в автоматическом режиме. Например, в котельной села Новопетровское заменили манометр на насосе центрального отопления, в Глебовском наладили работу взрывного клапана газохода.

В поселке Первомайский проверили домовые трубы резервных котлов. В котельной ПСО-13 в Истре запустили новую систему химической водной подготовки, которая защитит оборудование от накипи и коррозии.

Все работы завершены, системы функционируют в штатном режиме, отметили в АО «Истринская теплосеть».