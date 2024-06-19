Комплекс полуразрушенных построек снесли в Щелкове

Строения нежилого назначения выявили и ликвидировали в городском округе Щелково, в деревне Медвежьи Озера, на улице Лесная. Здания находились в аварийном состоянии и портили облик территории.

Работы по демонтажу были проведены в рамках программы выявления и устранения незаконно возведенных строений, а также аварийных зданий на территории Московской области.

На участке, который ранее принадлежал сельскохозяйственному предприятию и имел общую площадь 88,4 тысячи квадратных метров, располагался комплекс разноэтажных заброшенных кирпичных зданий.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что административно-хозяйственные здания долгое время были невостребованы и со временем пришли в упадок из-за разрушения конструктивных элементов, отсутствия кровли и окон.

«Весной текущего года силами нового правообладателя земельного участка объекты были снесены, в настоящий момент работы по демонтажу полностью завершены, территория расчищена от строительного мусора и ограждена», — добавил Гордиенко.