Комплекс по выращиванию африканского сома построят в Талдоме в 2025 году

Компания «Фуд Тим» построит современный рыбный комплекс по выращиванию африканского сома в Талдоме. Инвестиции в проект составят около 100 миллионов рублей, а его реализация позволит создать в округе 20 рабочих мест.

«Компания планирует завершить строительство первой очереди в четвертом квартале 2025 года, тогда же запланирован запуск производства. Весь проект будет реализован в течение восьми лет», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, ежегодно на предприятии будут выращивать свыше 250 тонн рыбы, в дальнейшем этот объем увеличат до тысячи тонн.

Компания «Фуд Тим» занимается переработкой рыбы и морепродуктов более 16 лет. Сейчас на предприятии изготавливают продукцию исключительно из российского сырья.

«Открытие рыбоводного хозяйства с использованием экологичной установки замкнутого водоснабжения позволит нам не только увеличить общие объемы производства рыбной продукции, но и развивать новые направления в отрасли», — уточнила учредитель компании «Фуд Тим» Олеся Попова.

Отмечается, что выращивание рыбы в закрытом водоеме позволит снизить вероятность ее заражения и отравления. При этом, проект совершенно безопасен для окружающей среды.

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