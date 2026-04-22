Комплекс по сортировке и хранению элитного картофеля запустят в Шатуре к осени

Новый комплекс по хранению и сортировке картофеля откроется в Шатуре уже в этом году. Там будут складировать и обрабатывать элитные сорта корнеплода.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, застройщиком выступит компания «Агрофорвард». Филиал предприятия в Волоколамске выводит элитные сорта картофеля в рамках развития импортозамещения, а в Шатуре на полях площадью 175 гектаров корнеплод выращивают.

«Всего культивируют до 15 сортов овоща, адаптированного под выращивание в различных климатических условиях. Реализуют продукцию крупным агрофирмам по всей России — вплоть до Камчатского края», — рассказали в ведомстве.

Площадь нового комплекса превысит 11 тысяч квадратных метров. Его мощность составит около 15,5 тысячи тонн ежегодно. Это четверть всего семенного картофеля, производимого в регионе.

Готовность объекта уже достигла 92%, его планируют достроить в третьем квартале года.