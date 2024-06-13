Комплекс по производству кофе достроят в Подольске к 2027 году

Комиссия Главгосстройнадзора Подмосковья проверила, как идет возведение комплекса по производству кофейной продукции в деревне Коледино в городском округе Подольске. Помощь на всех этапах проекта оказывает Центр содействия строительству при правительстве Московской области.

Возведение производственного комплекса идет в два этапа. На первом этапе, готовность которого составляет 70%, рабочие устанавливают автономную насосную станцию с резервуарами для бесперебойного водоснабжения, котельную и трансформаторную подстанцию, а также обжарочный цех.

Уже готовы фундаменты, несущие каркасы, смонтированы кровля и сэндвич-панели. Завершить строительство первого этапа планируют в третьем квартале 2024 года.

После ввода в эксплуатацию первого этапа, начнется строительство корпуса по производству кофейной продукции, его мощность составит 45,7 тонн в сутки. Завершить строительство планируют в первом квартале 2027 года.

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