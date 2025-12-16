Комплекс по пожарной безопасности начал работать в Пушкино

В Красноармейске, в стенах социального центра «Пушкинский», для юных жителей организованы занятия по пожарной безопасности. Как сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области, эти уроки проходят в рамках инновационной «Школы противопожарной грамотности», призванной подготовить детей к правильным действиям в чрезвычайных ситуациях.

«Переход на новый, более эффективный формат обучения стал возможен благодаря значительному техническому оснащению учреждения. По словам психолога центра Екатерины Давыдовой, в „Пушкинском“ был установлен интерактивный аппаратно-программный обучающий комплекс с одноименным названием — „Школа противопожарной грамотности“. Этот современный комплекс позволяет проводить занятия в увлекательной и запоминающейся форме, что значительно повышает эффективность усвоения информации», — сообщили организаторы.

Формат уроков максимально интерактивен и разнообразен, он включает в себя: просмотр тематических фильмов и обучающих роликов, изучение ярких графических иллюстраций, а также ознакомление со специальным стендом пожарной безопасности.

Основные цели этой программы: познакомить с базовыми правилами пожарной безопасности, закрепить знания об опасных ситуациях, которые могут привести к возгораниям, и о наиболее частых причинах пожаров.

Занятия проводятся еженедельно, каждую среду, обеспечивая регулярное повторение и закрепление материала. Родители могут записаться на занятия по адресу: улица Свердлова, дом № 17.